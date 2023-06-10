Эти доступные ингредиенты уберут неприятный запах на кухне: их всего три

Чашка кофе не только поможет вам взбодриться

Несмотря на то, что ваша кухонная вытяжка работает безупречно, она не способна полностью избавить от неприятных запахов на 100%. Это особенно важно в случае, если что-то пригорело во время приготовления.

Важно знать о трех эффективных способах, которые помогут устранить эту проблему. Как пишет pixelinform, избавиться от неприятного запаха и подарить приятный аромат комнате могут три ингредиента.

Сода

После готовки многие берут любую емкость и засыпают туда обычную соду. Всего через час порошок с легкостью впитает в себя любые неприятные запахи в комнате.

Цитрусовая кожица

Для сохранения полезных свойств пищевых отходов их можно засушить. После этого достаточно поместить кожицу в кипящую воду и варить в течение 5-10 минут. Кухня наполнится приятным запахом фруктов.

Кофе

Просто заварите чашку кофе. Это не только поможет вам взбодриться, но и сделает запах на кухне приятным. Аналогичным эффектом обладает и обжаривание кофейных зерен.

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