Эти доступные ингредиенты уберут неприятный запах на кухне: их всего три
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Чашка кофе не только поможет вам взбодриться
Несмотря на то, что ваша кухонная вытяжка работает безупречно, она не способна полностью избавить от неприятных запахов на 100%. Это особенно важно в случае, если что-то пригорело во время приготовления.
Важно знать о трех эффективных способах, которые помогут устранить эту проблему. Как пишет pixelinform, избавиться от неприятного запаха и подарить приятный аромат комнате могут три ингредиента.
Сода
После готовки многие берут любую емкость и засыпают туда обычную соду. Всего через час порошок с легкостью впитает в себя любые неприятные запахи в комнате.
Цитрусовая кожица
Для сохранения полезных свойств пищевых отходов их можно засушить. После этого достаточно поместить кожицу в кипящую воду и варить в течение 5-10 минут. Кухня наполнится приятным запахом фруктов.
Кофе
Просто заварите чашку кофе. Это не только поможет вам взбодриться, но и сделает запах на кухне приятным. Аналогичным эффектом обладает и обжаривание кофейных зерен.
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