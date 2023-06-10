Многие всю жизнь неправильно надевают мусорный пакет на ведро: а как надо

Возьмите на вооружение ловкий трюк с мусорным пакетом

Существуют различные способы упростить повседневный быт, включая применение небольших хитростей. Например, можно воспользоваться зубной пастой совсем не по назначению. Даже такое простое действие, как замена мусорного мешка, имеет свои особенности. Возможно, вы неправильно надевали мусорный пакет на ведро всю свою жизнь.

Многие люди делают основную ошибку, когда они устанавливают всего один мусорный пакет в мусорное ведро вместо трех-пяти. Это приводит к тому, что ведро быстро загрязняется и начинает неприятно пахнуть, пишет ukr.media.

Как правильно надевать мусорный пакет на ведро

Один полезный совет заключается в том, чтобы прикрепить небольшие крючки к ведру, похожие на те, что используются для полотенец. Эксперты утверждают, что использование этих крючков для фиксации мешка явно облегчит задачу сохранения мусора внутри ведра и предотвратит разливы или беспорядок. Это простое и практичное решение, которое в долгосрочной перспективе позволит сэкономить время и усилия.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от вони в мусорном ведре. Один маленький, но хитрый трюк.