Маленькая хитрость поможет носить обувь на высоком каблуке без боли: удивительный лайфхак

Понадобиться скотч или медицинский пластырь

Обувь на высоком каблуке помогает чувствовать себя потрясающе и отлично дополнить образ. Но очень часто долгое ношение босоножек или туфель на каблуках заканчивается сильной болью в ногах.

Скотч станет отличным помощником для тех, кто испытывает болевые ощущения в ногах после длительных прогулок на высоких каблуках. В качестве альтернативы скотчу можно использовать пластырь. Хитростью со скотчем поделились в TikTok.

В коротком ролике модель наглядно демонстрирует метод, который избавит от дискомфорта при ходьбе в обуви на каблуках. Она предлагает соединить скотчем третий и четвертый пальцы вместе. Это должно снять давление и повысить комфорт.

Нужно соединить скотчем или пластырем два пальца

В комментариях отмечают, что между 3 и 4 пальцем находится нерв, который при ношении высоких каблуков очень быстро "устает". Процедура со скотчем помогает быстро снять напряжение с этого нерва.

Благодаря этой хитрости ходьба на высоких каблуках больше не будет превращаться в пытку.

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