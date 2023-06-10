Как легко уснуть в жару: простые способы, которые спасут ваш сон

Вентилятор, грелка и мокрая простынь помогут вам охладиться в жаркую летнюю ночь

Летом хочется охладить дом не только днем, но и ночью. Из-за духоты часто тяжело уснуть и приходится долго ворочаться, выискивая на кровати местечко по прохладнее

На портале Главком рассказали несколько действенных лайфхаков, как уснуть в жаркую ночь без кондиционера. Для этого вы можете сделать несколько нехитрых манипуляций.

Постельное белье из правильной ткани

Летом лучше не использовать одеяла и простыни из сатина, полиэстера и шелка. Это слишком тяжелые ткани, которые лучше использовать зимой. Для лета же подойдут более легкие и "дышащие" ткани, лучше всего использовать хлопок. Под таким одеялом точно не будет жарко.

Используйте морозилку

Если столбик термометра поднялся выше 30 градусов, то попробуйте положить простыню в морозилку на 15 минут, чтобы охладить ее. Лечь на охлажденную простынь в летнюю жару будет крайне приятно и сразу получится уснуть.

Грелка пригодится

Если зимой грелка вас согревала, то летом станет отличной ледяной подушкой. Наполните ее водой и положите в холодильник, чтобы она охладилась. Когда грелка стает холодной, положите ее под матрас, так перенести жару будет намного проще.

Вентилятор

Это приспособление использовали еще наши бабушки и родители. Поставьте его перед окном и настройте, чтобы лопасти двигались против часовой стрелки. Вентилятор будет выгонять горячий воздух из комнаты на улицу. Также можно поставить два вентилятора у окна, друг напротив друга. Тогда потоки воздуха будут пересекаться из-за чего в комнате будет не так жарко.

Кроме того, напротив вентилятора можно поставить тарелку, наполненную льдом. Такой способ создаст прохладный и даже освежающий ветерок в вашей комнате.

Попробуйте египетский метод

Египетский метод заключается в том, чтобы спать под влажной простыней. Намочите ее и выжмите, чтобы с нее не стекала вода. Укрываясь таким покрывалом, ваше тело дольше будет оставаться в прохладе. Чтобы не намочить матрас, застелите его заранее полотенцами или еще одной простыней.

Используйте компрессы

Положите компресс на шею, лодыжки, запястья и под колени. Так ваше тело сможет охладиться, и уснуть в жаркую ночь вам будет проще. Однако не стоит сильно увлекаться, ведь можно простудиться.

Пейте больше воды

Когда вы потеете, ваш организм теряет влагу, что приводит к обезвоживанию. Выпейте перед сном стакан воды и примите прохладный душ, освежив себя после жаркого дня. После душа еще 10–20 минут тело будет сохранять приятную прохладу, и это поможет вам уснуть.

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