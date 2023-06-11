Заморозьте - и кушайте долгое время: как правильно хранить шампиньоны в морозилке

Ваши грибочки будут витаминными, вкусными и красивыми

Шампиньоны – невероятно вкусные грибы, безопасные для здоровья даже без термической обработки! Из шампиньонов из них получаются отличные крем-супы, их можно тушить, жарить или добавлять в качестве начинки в различные блюда.

Если вы купили большое количество шампиньонов, важно знать, как сохранить их внешний вид и полезные свойства. Именно полезными советами по правильному хранению вместе с Рoradum и поделимся.

Как подготовить шампиньоны к замораживанию

Для начала нужно грибы правильно обработать. Запомните: мыть перед замораживанием шампиньоны не нужно.

Необходимо только очистить шляпки ножом и при необходимости подрезать ножки. Также рекомендуем срезать все испорченные участки, чтобы гниль или бактерии не распространялись.

Если шляпки и ножки загрязнены частицами почвы, можно протереть их влажным бумажным полотенцем или щеткой и дать влаге высохнуть.

Как хранить свежие шампиньоны в холодильнике

Свежие шампиньоны после предварительной обработки нужно сложить в контейнеры. Хранить их лучше на нижней полке общей холодильной камеры.

Так же хороший вариант – сложить шампиньоны в полиэтиленовый пакет, чтобы оградить их от высыхания. Грибы на открытом воздухе быстро теряют влагу и становятся невкусными в блюдах. К тому же их поверхность окисляется и темнеет, утрачивая при этом большую часть полезных веществ.

Следует добавить, что доступ воздуха в контейнер или пакет просто необходим. В противном случае будет скапливаться конденсат и продукт быстро испортится.

Важно запомнить, что гримы следует замораживать сухими! Дело в том, что кристаллы льда разрывают грибные волокна, и в блюдах продукт становится мягким и водянистым по вкусу. Поэтому перед замораживанием следует их тщательно просохнуть.

Также помним, что грибы нельзя замораживать повторно. Именно поэтому следует хранить этот продукт в порционных количествах.

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