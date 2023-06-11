Неприятный запах и грязь просто исчезнут: как эффективно обновить швабру
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Швабра прослужит намного дольше
Довольно часто после нескольких применений чистящие принадлежности, такие как швабры, быстро приходят в негодность и перестают эффективно выполнять свою моющую функцию. Но есть простые приемы, которые могут дать им второй шанс.
Прежде чем выбрасывать швабру, в поверхность которой впиталось много грязи, стоит попробовать прием из TikTok, который поможет эффективно ее очистить. Вам понадобится только таблетка для посудомоечной машины и стакан нашатырного спирта.
Как вычистить швабру
Наполните ведро для швабры горячей водой. Убедитесь, что воды достаточно, чтобы полностью погрузить швабру.
Добавьте в воду одну таблетку для мытья посуды. Они содержат мощные чистящие средства, которые помогут удалить грязь и запахи, оставшиеся в волокнах швабры.
Налейте в воду стакан нашатырного спирта. Аммиак известен своей способностью обеззараживать и убивать бактерии. Это поможет удалить любые нежелательные микроорганизмы, присутствующие на швабре.
Опустите швабру в воду с раствором. Оставьте ее в воде не менее чем на 30 минут. В течение этого времени чистящие вещества удалят грязь и обновят швабру.
По истечении времени достаньте швабру из воды и хорошо отожмите, чтобы удалить лишнюю жидкость.
Дайте швабре полностью высохнуть, прежде чем использовать ее снова.
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