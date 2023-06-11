Пятна от травы — не приговор: чем отстирать одежду, три народных способа

Рассказываем, с помощью каких средств отстирать траву из одежды, чтобы не полиняла ткань

Активное времяпровождение на природе или игры с ребенком в парке могут оставить не только приятные воспоминания, но и грязную одежду. Пятна от травы, как и пятна от кофе, являются одними из самых трудновыводимых, поскольку они не остаются на поверхности материи, а проникают в ее волокна.

Некоторые химсредства действительно удаляют загрязнения, но вместе с ними они также могут вывести рисунок из ткани. Чтобы вещь не полиняла, можно использовать народные методы с бюджетными ингредиентами, пишет ukr.media.

Поваренная соль

Возьмите 1 стакан чистой воды и растворите в нем 1 столовую ложку соли. Покройте пятно от травы этой жидкостью и оставьте на 40 минут. После этого поместите одежду в стиральную машину и выберите соответствующий режим для данного типа ткани. Если необходимо, повторите процедуру, пока пятно полностью не исчезнет.

Нашатырный спирт

Это средство нужно применять исключительно на светлых материалах. Для приготовления раствора следует использовать те же пропорции, что и для соли (1 столовая ложка спирта на стакан воды).

Перекись

Аналогично нашатырному спирту, это средство не рекомендуется применять на ярких и темных вещах. Оно имеет свойство осветлять ткань, поэтому его можно применять только на белой одежде. Для удаления пятен нанесите 3% раствор перекиси водорода на проблемное место и оставьте на полчаса. Затем постирайте вещь в обычном режиме.

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