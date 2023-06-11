Как прочистить забитый сток за считанные минуты: четыре лайфхака от сантехника

Сантехник рассказал о ловких трюках, которые решат проблему с медленным утеканием воды

Раковины, душевые кабины, унитазы и ванны забиваются по разным причинам, включая волосы, остатки еды, бытовые средства. Убрать засор не всегда просто, но если знать несколько проверенных способов, то вы обойдетесь без помощи специалистов.

Чтобы прочистить забитый сток за считанные минуты, попробуйте четыре действенных лайфхаками. Ими поделился эксперт по сантехнике Ричард Саузерн в комментарии Express.

Способ №1: кипяток

Вскипятите чайник. Влейте кипяток в слив. Делайте это медленно, иначе возможны ожоги из-за брызг горячей воды. Этот лайфхак решит проблему с незначительным засором. К примеру, кипяток очистит слив, устранив остатки мыла или волосы.

Способ №2: пищевая сода + уксус

Во-первых, влейте кипяток в канализацию. Во-вторых, всыпьте туда же примерно полстакана пищевой соды, оставьте на несколько минут. В-третьих, смешайте стакан уксуса со стаканом горячей воды и вылейте в трубу. Теперь закройте слив пробкой: давление и реакция между пищевой содой и уксусом поможет убрать засор. Оставьте смесь в стоке примерно на 15 минут, после чего выньте заглушку и снова влейте кипяток в канализацию.

Способ №3: вантуз

Наполните раковину водой так, чтобы она покрывала резиновую часть инструмента. Поместите вантуз над сливом, необходимо плотное прилегание между ним и поверхностью. Сильно и быстро надавите вниз, затем резко потяните вверх, повторите это действие несколько раз. Всасывание и давление, которое происходит за счет вышеописанных шагов, поможет разблокировать сток.

Способ №4: вертушка

Если ничего не помогает, то придется приобрести специальный трос для прочистки труб. Постепенно поместите вертушку в слив, вращая по часовой стрелке. В какой-то момент вы столкнетесь с сопротивлением, которое, вероятно, и является причиной засора. Вращайте трос вперед и назад, слегка надавливая, чтобы устранить блокировку. После промойте канализацию горячей водой.

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