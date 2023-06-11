Какие два подручных средства добавить при стирке простыней: они снова станут белыми

Небольшая манипуляция при стирке сделает простыни свежими и действительно белыми

Белые простыни – всегда уместно и красиво. Однако после нескольких стирок ткань теряет цвет. Чтобы отбелить серые или желтые простыни, понадобятся лишь подручные средства, которые точно найдутся у вас дома.

Попробуйте действенный лайфхак с пищевой содой и уксусом, чтобы простыни снова стали белыми. О методе рассказывает издание Express.

Простыни загрязняются потом и кожным жиром, из-за чего могут терять цвет, становясь серыми или желтыми. Не спешите использовать отбеливатель, есть более щадящий, а вдобавок эффективный и дешевый способ вернуть ткани надлежащий вид.

Как отбелить простыни пищевой содой и уксусом? Заполните барабан стиральной машины грязными простынями. В отсек для порошков всыпьте полстакана пищевой соды. В дозатор для кондиционера влейте половину стакана столового уксуса. Важно, чтобы уксус "подключался" к процессу на последних этапах стирки. Если в вашей машине нет отсека для ополаскивателя, то добавьте уксус перед этим шагом вручную. Включите самый горячий цикл стирки и постирайте простыни.

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