Просто налейте воду в пакет: эффективные средства от надоедливых мух

Избавиться от мух очень легко

С наступлением тепла снова становится актуальной проблема насекомых в помещении. Надоедливые мухи активизировались и так и норовят проникнуть в квартиру.

Если жилье атакуют насекомые, не нужно сразу же бежать в магазин за химическими средствами и липкими ловушками. Избавиться от насекомых можно с помощью подручных средств и продуктов.

Вот несколько действенных методов борьбы с мухами, которые избавят от необходимости гоняться за насекомыми с мухобойкой, либо с флаконом отравы.

Мешок с водой. Наполните полиэтиленовый пакетик водой и подвесьте его в комнате. На солнце вода будет давать разноцветное отражение, которое отпугнет мух. В качестве альтернативы можно использовать компакт-диски. Их можно подвешивать на окна и бельевые веревки на балконе.

Расставьте по дому ароматные растения. Мух отпугивают запахи базилика, лаванды, мяты.

Сделайте ловушку для мух из пластиковой бутылки. "Телеграф" подробно рассказывал, как правильно смастерить такую ловушку.

Используйте лимон. Разрежьте плод пополам и воткните в мякоть зонтики гвоздики. Разрезанный лимон поместите на подоконнике, или на обеденном столе. Также мух отпугивает запах чеснока. Его нужно разложить возле окон и дверей, через которые мухи проникают в помещение.

Ранее "Телеграф" делился ароматным способом изгнания тараканов.