Как быстро убрать плесень: фантастический трюк с одним простым ингредиентом

Для лайфхака против плесени не нужны агрессивные химикаты

В домах с плохой вентиляцией может образовываться плесень. Запах затхлости и сырости, конденсат на окнах – первые "тревожные" звоночки. Однако даже если вы обнаружили на стенах жилища плесень, есть действенный способ справиться с грибком.

Чтобы избавиться от плесени в доме, используйте один дешевый подручный ингредиент – столовый уксус. Об фантастическом трюке рассказывает издание Express.

Плесень нужно удалять как можно быстрее, иначе споры грибка начнут разрастаться, занимая все больше той или иной поверхности. Не спешите тратить деньги на магазинные агрессивные химикаты, а воспользуйтесь альтернативой – обычным уксусом, который помогает в борьбе с плесенью в доме.

Как избавиться от плесени с помощью уксуса? Уксус, смешанный с водой, разрушает широкий спектр плесени и грибков благодаря его кислому pH (водородный показатель). Вы можете распылить уксус на пораженный участок, а затем смыть его через 30 минут. Второй вариант: разбавить уксус с водой и распылить его на пострадавшую от плесени поверхность и оставить впитываться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая хитрость поможет очистить от плесени плитку. Метод подходит как для камня, так и для керамики и фарфора.