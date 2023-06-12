Плесень исчезнет из вашего дома благодаря старой бабушкиной хитрости: быстро и просто

Борьба с плесенью — непростая задача, но вполне решаемая

Плесень — это кошмар для многих домов. Являясь источником загрязнения внутри помещений, плесень наносит ущерб не только вашему интерьеру, но и вашему здоровью, поэтому бороться с ней нужно быстро и эффективно.

К счастью, вы можете подавить распространение плесени с помощью простых и удобных в использовании средств, которыми пользовались еще наши бабушки, пишет портал santeplus. Что нужно делать — читайте далее.

Как избавиться от плесени в доме

Сначала приготовьте пасту из пищевой соды, смешав одну чашку этого порошка с небольшим количеством воды, а затем нанесите на участки, пораженные плесенью. Оставьте на час, и после потрите щеткой с жесткой щетиной.

Затем помойте все участки от соды, используя мыльную воду. Промойте все, а затем завершите очистку, распылив в места, где была плесень, воду с уксусом, чтобы навсегда избавиться от этих черных пятен. Протрите все чистой сухой тканью и дайте высохнуть, проветрив помещение.

Важно! Обязательно защитите себя перчатками и маской, прежде чем приступать к этой, чтобы не вдохнуть опасные для вашего здоровья запахи и споры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая хитрость поможет очистить от плесени плитку. Метод подходит как для камня, так и для керамики и фарфора.