Вам даже не понадобиться молоко: как сделать печень мягкой

Смягчить печень без молока просто

Блюда из печени вкусны, быстры в приготовлении и подходят как для обычного ужина, так и для праздничного стола. Ее можно поджарить на сковороде, потушить в сметане или же приготовить в мультиварке – рецептов блюд из печени уйма.

Но печень всегда нуждается в тщательной подготовке для того, чтобы у вас получилось вкусное и ароматное блюдо. Если она будет обработана неправильно, то получится очень жесткой и безвкусной. Вместе с Ukr.Mediа расскажем, как подготовить печень к приготовлению.

Как смягчить печень

Большинство хозяек отправляют печень в молоко. Но с ценами на молоко не очень-то хочется его тратить, да и у некоторых есть аллергия на лактозу.

Оказывается, решение есть. Для того чтобы приготовить мягкую печень, нужно ее помыть, почистить, освободить от всего лишнего и измельчить на порционные куски. Далее необходимо взять лук из расчета 1 штука на полкилограмма), порезать на кольца и смешать с печенью. После этого необходимо добавить обычную воду и спрятать продукт в холодильник.

Через час печень можно будет просушить и начать процесс жарки. Получится очень вкусно, а главное – ни капли молока.

После попробуйте приготовить печень в кляре — и удивитесь результату! Немного времени — и вкусный обед готов.