Насекомым на кухне не место: как сделать репеллент против плодовых мушек своими руками
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Не спешите тратиться на магазинные ловушки для мух, ведь есть эффективная натуральная альтернатива
В летнее время в доме появляется больше нежелательных насекомых. На кухне часто скапливаются плодовые мушки, их привлекают фрукты, газированные напитки и многие сладкие запахи. Избавиться от мух очень просто, даже не покупая магазинные химические средства.
В качестве натуральных репеллентов против плодовых мушек могут служить некоторые сильные запахи. Об этом рассказывает издание Express.
Так, природные репелленты — действенные средства отпугивания плодовых мух. К примеру, вы можете использовать сильный запах сушеного базилика, мяты и лаврового листа. Просто оставьте растения там, где обычно водятся плодовые мушки, это должно избавить помещение от нежелательных насекомых.
В качестве альтернативы смешайте воду с эфирными маслами, такими как лемонграсс, лаванда или эвкалипт. Полученную жидкость можно распылять по дому в качестве естественного репеллента.
Ранее "Телеграф" делился способами борьбы с комарами. Это насекомое летом может представлять огромную проблему, однако и с ним легко справиться, в том числе благодаря проверенным народным средствам.