Насекомым на кухне не место: как сделать репеллент против плодовых мушек своими руками

Не спешите тратиться на магазинные ловушки для мух, ведь есть эффективная натуральная альтернатива

В летнее время в доме появляется больше нежелательных насекомых. На кухне часто скапливаются плодовые мушки, их привлекают фрукты, газированные напитки и многие сладкие запахи. Избавиться от мух очень просто, даже не покупая магазинные химические средства.

В качестве натуральных репеллентов против плодовых мушек могут служить некоторые сильные запахи. Об этом рассказывает издание Express.

Так, природные репелленты — действенные средства отпугивания плодовых мух. К примеру, вы можете использовать сильный запах сушеного базилика, мяты и лаврового листа. Просто оставьте растения там, где обычно водятся плодовые мушки, это должно избавить помещение от нежелательных насекомых.

В качестве альтернативы смешайте воду с эфирными маслами, такими как лемонграсс, лаванда или эвкалипт. Полученную жидкость можно распылять по дому в качестве естественного репеллента.

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