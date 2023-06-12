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Бесплатное средство: три способа использования воды из-под картофеля

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Вы больше не будете просто выливать эту воду
Вы больше не будете просто выливать эту воду. Фото today.ua

Не торопитесь отправлять воду в раковину

Если готовите картофельное пюре – не выливайте воду из-под картофеля. Вы могли не знать, но этот отвар содержит много полезных элементов.

Такая жидкость отлично поможет в решении некоторых бытовых задач. Вместе с Pixelinform рассказываем, каких именно.

Подкормка

Если вы варите картофель без соли, а добавляете его уже в пюре, то отвар можно использовать в качестве подкормки для растений. Главное – дождитесь, пока он остынет до комнатной температуры. Вносить такое средство можно вместо химических добавок до трех раз в месяц. В результате рост цветов становится заметно лучше, появляются новые завязи на кустах.

Очиститель от налета

Если варите картофель в мундирах, воду можно использовать в качестве средства борьбы с налетом в ванной. Он полностью натуральный и совершенно точно не вызовет аллергию.

Средство от накипи

Этой водой можно почистить чайник от накипи. Кладем внутрь кожуру от картофеля, заливаем отваром и несколько раз кипятим. Результат вас удивит.

Теперь вы знаете, почему не следует сразу выливать воду из-под картофеля. Также мы рассказывали, как варить яйца, чтобы они легко чистились.

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#Картофель #Лайфхак #Подкормки