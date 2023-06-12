Бесплатное средство: три способа использования воды из-под картофеля
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Не торопитесь отправлять воду в раковину
Если готовите картофельное пюре – не выливайте воду из-под картофеля. Вы могли не знать, но этот отвар содержит много полезных элементов.
Такая жидкость отлично поможет в решении некоторых бытовых задач. Вместе с Pixelinform рассказываем, каких именно.
Подкормка
Если вы варите картофель без соли, а добавляете его уже в пюре, то отвар можно использовать в качестве подкормки для растений. Главное – дождитесь, пока он остынет до комнатной температуры. Вносить такое средство можно вместо химических добавок до трех раз в месяц. В результате рост цветов становится заметно лучше, появляются новые завязи на кустах.
Очиститель от налета
Если варите картофель в мундирах, воду можно использовать в качестве средства борьбы с налетом в ванной. Он полностью натуральный и совершенно точно не вызовет аллергию.
Средство от накипи
Этой водой можно почистить чайник от накипи. Кладем внутрь кожуру от картофеля, заливаем отваром и несколько раз кипятим. Результат вас удивит.
Теперь вы знаете, почему не следует сразу выливать воду из-под картофеля. Также мы рассказывали, как варить яйца, чтобы они легко чистились.