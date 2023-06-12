На помощь придет бумажное полотенце: как быстро охладить напитки в жару

Теперь не придется долго ждать, пока любимый напиток станет холодным

На пикнике и просто в жаркую погоду приятно пить охлажденные напитки. Если по какой-то причине вода, сок или алкоголь не были заблаговременно отправлены в холодильник, ситуацию можно исправить.

Конечно же всегда можно бросить лед в стакан. Напиток станет прохладнее, но он будет разбавлен. Есть способ быстро охладить напитки не используя лед.

Все, что нужно для этого лайфхака, — это рулон бумажных полотенец, немного воды и морозильная камера. Просто смочите несколько бумажных полотенец водой и оберните ими банки или бутылки, которые вы хотите охладить.

Завернув, положите их в морозильную камеру на 10-15 минут. Вода с бумажных полотенец замерзнет и покроет напитки тонким слоем льда, пишет lifesavvy. Так они охладятся заметно быстрее, чем просто в холодильнике.

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