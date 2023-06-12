Вам понадобится рис: лайфхак, который поможет быстро очистить сковороду от нагара
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Метод подходит для эмалированной и алюминиевой посуды
На кухне всегда нужно поддерживать порядок и чистоту, не забывать после приготовления пищи удалять жир из духовки, а также очищать сковородки от нагара, потому что он создает не только эстетическую проблему, но и может навредить здоровью.
Как оказалось, быстро и эффективно очистить кухонные принадлежности для жарки пищи поможет обычный рис. Таким лайфхаком с хозяйками поделилось в своем материале издание "Апостроф".
Но стоит знать, что данный метод подходит не для всей посуды, а только для эмалированной и алюминиевой, в противном случае можно серьезно навредить кухонным принадлежностям и продукты к сковородке начнут прилипать еще больше.
Как бороться с нагаром на сковороде
Возьмите чашку риса, насыпьте в сковороду, добавьте стакан обычной воды, чтобы она покрыла весь подгоревший участок. Затем поставьте посуду на огонь, чтобы крупинки риса стали мягкими. Когда продукт размякнет, выключите плиту. Далее подождите, пока вода остынет и с помощью деревянной лопатки начните очищать сковородку от жира и нагара.
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