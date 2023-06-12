Пятна от клубники на одежде: как спасти любимые вещи

Пятно от клубники можно легко удалить с помощью подручных продуктов

Свежая, сочная, сладкая клубника может не только подарить удовольствие от ее употребления, но и оставить трудновыводимые пятна на одежде. Если на белой или цветной одежде появились явные следы употребления клубники, не отчаивайтесь. Если действовать аккуратно и быстро, вывести пятна клубники с одежды не составит особого труда.

Прежде всего, не пытайтесь замочить одежду. Так сок клубники растечется еще больше. Сухой салфеткой движениями от краев к середине пятна уберите мякоть и промокните ее остатки.

Некоторые хозяйки для выведения пятен от ягод используют кипяток. Тонкой струей наливают воду на место загрязнения. Прежде чем использовать этот метод, нужно выяснить, не испортит ли кипяток ткань. Такой метод точно не подходит для изделий из шелка и других деликатных тканей.

Убрать пятно клубники с деликатной ткани можно с помощью соли, советует "Вікна". Соль крупного помола нужно смешать с водой до образования кашицы. Одежду разложить на ровной поверхности, подстелить под обратную сторону пятна бумажную салфетку.

Пятно обработать мягкой тряпочкой или губкой, смоченной в смеси. Кашицу надо наносить от края к середине и периодически менять салфетку.

Незаменимые в быту сода и уксус тоже помогут справиться с пятном клубники. Два компонента смешать до состояния пасты. Вещь с пятном промыть под проточной холодной водой и промокнуть. Затем на пятно нанести соду с уксусом. Через полчаса убрать смесь и прополоскать пятно. Оно должно исчезнуть или побледнеть. Процедуру нужно повторить, если с 1 раза пятно не вывелось.

Еще одно средство от пятен клубники — лимонная кислота. 2 г лимонной кислоты развести в 250 мл прохладной воды. Нанести раствор на загрязненную область на 20 минут, а затем постирать вещь руками или в машинке при низкой температуре.

Перекись водорода растворит следы от ягод. Надо смешать 1 ч. л. перекиси и 100 мл воды. С помощью мягкой тряпки или губки нанести средство на пятно. Через 5 минут тщательно все смыть водой.

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