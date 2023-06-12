Как почистить одеяло, не стирая его в машинке: два гениальных трюка

Освежить одеяло поможет одно аптечное средство

Очистить одеяло в домашних условиях не всегда просто, некоторые изделия с трудом можно поместить в стиральную машину. Однако освежить одеяла можно и без этого прибора, а лишь с помощью двух простых лайфхаков.

Ваше одеяло будет чистым и свежим, если периодически выполнять с ним два ловких трюка. Подробнее рассказывает издание Express.

Во-первых, рекомендуется регулярно проветривать одеяло на улице в ясную погоду. Солнечный свет является фантастическим естественным дезодорантом, который поможет убрать любые неприятные запахи, в том числе пота. Кроме того, этот трюк поможет удалить лишнюю влагу. Просто оставьте одеяло на несколько часов на улице.

Во-вторых, вы можете очистить одеяло от пятна без стирки. Для этого обработайте загрязненное место перекисью водорода, а затем промойте чистой водой.

Добавим, что тщательно чистить одеяло необходимо каждые шесть месяцев, но быстрый и простой совет с проветриванием — идеальный способ сохранить свежесть постели в промежутке между месяцами.

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