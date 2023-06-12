Полотенце, лёд и природный холодильник: как быстро охладить напиток в жару

Летом желательно всегда хранить в морозилке кубики льда

Справиться с порой невыносимой жарой в летний период отлично помогают холодные напитки. Однако бывает и так, что дома или в магазине нет охлажденной воды, чая или газировки. Сделать их холодными в считанные минуты — вполне простая задача.

"Телеграф" рассказывает несколько эффективных способов, как охладить напиток в домашних условиях или на природе.

Миска со льдом

Для этого метода потребуется стеклянная миска с толстыми стенками. Ее необходимо наполнить водой и засыпать в нее кубики льда в соотношении 50/50. Далее следует добавить щепотку соли. Ионы натрия и хлора начнут взаимодействовать с водой, и температура будет снижаться.

Напиток или напитки нужно погрузить в получившийся раствор и быстро размешать. Спустя две минуты он станет прохладным и его уже можно доставать и употреблять.

Бумажное полотенце

Быстро охладить напиток можно с помощью бумажного полотенца, которое нужно намочить будет водой и затем полностью завернуть в него банку или бутылку. Затем ее нужно отправить в морозилку на 10-15 минут. Это хватит, чтобы напиток стал достаточно прохладным.

Природный холодильник

Если во время отдыха на природе вам захотелось холодного напитка, сделать его таким максимально просто, используя природный холодильник — воду. Для этого нужно закопать бутылку или банку в песок на дне и уже совсем скоро напиток станет прохладным.

Термосумка

Термосумка может стать отличным холодильником для ваших напитков. Для этого метода потребуется поставить бутылки в термосумку и присыпать их льдом. Чем лучше термоизоляция сумки, тем дольше лед не будет таять.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как охладить квартиру в летнюю жару без кондиционера. Шесть простых лафхаков позволят сделать это максимально быстро и просто.