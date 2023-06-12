В доме не будет ни одного комара: какие запахи не выносят эти насекомые

Справиться с комарами можно без химикатов

В летнее время в доме чаще появляются нежелательные гости – всевозможные насекомые, включая мух и комаров. С последними можно просто справиться с помощью натуральных средств. Определенные запахи отпугнут "кровопийц" от вашего жилища.

Чтобы избавиться от комаров в доме, используйте натуральные запахи, которые они ненавидят. Об этом рассказывает издание Express.

Так, природный способ против комаров — использование натуральных ароматов, которые ненавидят эти насекомые. Вы можете разместить по дому свечи с ароматом цитронеллы или лаванды. Два этих варианта очень эффективны для отпугивания комаров, они не выносят эти ароматы. Стоит признать, что свеча "работает", только если комары находятся в непосредственной близости.

Кроме того, отлично отпугивают комаров некоторые эфирные масла. Подойдут такие ароматы: лаванды, лимона, эвкалипта, лемонграсса, мяты перечной, гвоздики и чайного дерева. Налейте несколько капель выбранного эфирного масла в пульверизатор с водой, встряхните – так вы получите самодельный спрей от комаров. Наносите средство непосредственно на кожу и по дому, но будьте осторожны с тканями, так как они могут испачкаться.

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