Как разморозить фарш за 5 минут без микроволновой печи: простая хитрость, которая вам пригодиться

Пять минут — и вы уже готовите

Прежде чем начинать готовить какое-нибудь блюдо из фарша, его нужно обязательно разморозить. В этом вопросе важно, чтобы мясо после проведенной процедуры оставалось пригодным для дальнейшей обработки.

Обычно фарш размораживают заранее – например, утром выложили из морозильника, а ближе к вечеру приступают к приготовлению. Но бывают ситуации, когда времени на длительную разморозку нет – мягкий фарш нужен здесь и сейчас. Чаще всего хозяйки используют для этого микроволновку, но есть не менее эффективный трюк. Вместе с Рixelinform расскажем вам о нем.

Как быстро разморозить фарш

Благодаря такому методу вам не придется ждать несколько часов или держать упаковку под водой из-под крана. На это вы потратите всего несколько минут своего времени.

Когда фарш только из морозильника, но времени ждать нет, мясу необходимо устроить водяную баню. Для этого на плиту следует поставить кастрюлю, налить воду в емкость и довести до кипения.

Тем временем фарш необходимо положить в миску и поставить в кастрюлю. Несколько минут в кипящей воде доведут мясной ингредиент до нужной кондиции.

Конечно, все зависит от количества фарша, но в общей сложности на размораживание мяса вы потратите около 5 минут. Вы быстро сможете приступать к приготовлению любимого блюда.