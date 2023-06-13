Как вывести пятна травы на джинсах: 5 лайфхаков, которые помогут справиться с проблемой

Пятна от травы желательно обработать как можно быстрее

Летом мы много времени проводим на природе, поэтому существует большая вероятность запачкать вещи травой или пыльцой цветов. А отстирать пятна, особенно на джинсах, при стирке которых и так важно учитывать множество нюансов, не так-то просто. Но способы существуют и для этого потребуются простые средства, которые наверняка есть у каждой хозяйки.

Пятна от травы необходимо обработать как можно скорее, тогда шанс избавиться от них будет значительно выше. Издание "Униан" в своем материале поделилось с хозяйками действенными лайфхаками, которые помогут устранить проблему.

Как легко избавиться от пятен травы на джинсах

Нашатырный спирт

Такой способ поможет даже вывести старые загрязнения. Возьмите стакан теплой воды 250 мл и разведите в нем 1 чайную ложку нашатыря. Обработайте пятно и оставьте вещь на 15-20 минут, чтобы он впитался. Затем натрите пятно хозяйственным мылом, замочите в воде и отправьте в стиральную машину.

Перекись водорода

Этот метод используйте только на светлых/белых джинсах, в противном случае вместе с пятном уйдет краска. Чтобы удалить загрязнение обработайте участок с лицевой и изнаночной стороны перекисью, потрите, а потом постирайте вещь.

Пятновыводитель

Это не народное средство, но весьма эффективное против разного рода пятен. Главное выбирать не сильно "агрессивный" пятновыводитель по составу. Перед применением прочтите инструкцию, как правило, нужно обработать им проблемный участок, потереть, оставить на 20 минут, а затем отправить в стирку.

Хозяйственное мыло

Пожалуй, самый простой и бюджетный способ избавить джинсы от пятен. Возьмите хозяйственное мыло, смочите ткань в горячей воде и обработайте загрязнение. Потрите щеткой или губкой и оставьте на 15-20 минут. Потом постирайте вещь в стиральной машинке.

Соль

Можно попробовать избавиться от пятна с помощью соли. Размешайте 1 столовую ложку специи в стакане воды, обработайте участок одежды раствором, оставьте на полчаса и постирайте джинсы.

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