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Кошка не приблизится к горшку: как отучить животное портить цветы

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
pexels.com

Рассказываем, что отпугивает котов от цветов

Кошки приносят неимоверное количество радости своим хозяевам. Но они же создают некоторые проблемы. Четырехлапые частенько портят комнатные растения — объедают их, или сбрасывают горшки.

В TikTok поделились лайфхаком, как отвадить кота от домашних растений. Этот способ не требует особых усилий и затрат. Достаточно иметь дома скотч или малярную ленту.

Блогер советует просто-напросто расположить скотч вокруг цветка липкой стороной кверху. Возможность вступить во что-то липкое отобьет у животного желание приближаться к растению.

Если этот вариант по каким-то причинам не подходит, можно прибегнуть к средствам с сильным ароматом, которые отпугнут кошку. Так, в землю рекомендуют добавлять молотый кофе, который одновременно будет ее и питать, либо класть в горшок цедру лимона или апельсина.

Чтобы кошка не копалась в горшке, можно воткнуть шпажки по поверхности почвы. Это затруднит ей доступ к земле и не даст возможность ее вскапывать.

Ранее "Телеграф" писал, как отучить кошку грызть провода.

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#Цветы #Коты #Кошки #Лайфхак