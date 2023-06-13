Кошка не приблизится к горшку: как отучить животное портить цветы

Рассказываем, что отпугивает котов от цветов

Кошки приносят неимоверное количество радости своим хозяевам. Но они же создают некоторые проблемы. Четырехлапые частенько портят комнатные растения — объедают их, или сбрасывают горшки.

В TikTok поделились лайфхаком, как отвадить кота от домашних растений. Этот способ не требует особых усилий и затрат. Достаточно иметь дома скотч или малярную ленту.

Блогер советует просто-напросто расположить скотч вокруг цветка липкой стороной кверху. Возможность вступить во что-то липкое отобьет у животного желание приближаться к растению.

Если этот вариант по каким-то причинам не подходит, можно прибегнуть к средствам с сильным ароматом, которые отпугнут кошку. Так, в землю рекомендуют добавлять молотый кофе, который одновременно будет ее и питать, либо класть в горшок цедру лимона или апельсина.

Чтобы кошка не копалась в горшке, можно воткнуть шпажки по поверхности почвы. Это затруднит ей доступ к земле и не даст возможность ее вскапывать.

Ранее "Телеграф" писал, как отучить кошку грызть провода.