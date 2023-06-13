Пять простых способов избавиться от неприятных запахов на кухне: вы забудете о распространенной проблеме

Если проветривание не помогает — сработают эти средства

Пригоревшая еда, пропавшие овощи или переполненное мусорное ведро — все это возможные причины появления неприятного запаха в кухне. Избавиться от амбре можно используя освежитель воздуха, либо же с помощью натуральных средств.

"Телеграф" расскажет, какие продукты помогут быстро освежить воздух в кухне.

Уксус

Уксус широко применяется в быту и есть на каждой кухне. Если после приготовления пищи в помещении пахнет жиром или дымом, просто вскипятите кастрюлю с водой и небольшим количеством уксуса. Разлейте уксусную воду в небольшие емкости и расставьте в разных местах на кухне. Как только неприятные запахи исчезнут, хорошо проветрите помещение, чтобы избавиться и от запаха уксуса. А чтобы запах уксуса не так сильно ощущался, в миски можно добавить немного розмарина, лимона или палочек корицы.

Корица

Прокипятите палочки корицы в кастрюле около пяти минут, а затем дайте им остыть. Кухня практически моментально наполнится приятным ароматом.

Цитрусовые

Расставьте по комнате емкости с водой и цедрой лимона или апельсина. Это быстрый способ освежить воздух. Он будет эффективен, если в кухне не стоит сильный запах дыма или жареного.

Картофель

Если ваши кастрюли и сковородки все еще пахнут остатками пищи после приготовления, ситуацию исправит картофель. Нарежьте его дольками, посыпьте сверху морской солью и оставьте в кастрюле или сковороде на пару часов. По истечение времени неприятный запах исчезнет с посуды.

Кофе

Кофейные зерна отлично впитывают запахи. Поставьте в кухне миску с зернами и она будет избавлять вас от неприятных ароматов.

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