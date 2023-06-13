Как вернуть белизну тюли: потребуется всего одно бюджетное средство

Этот лайфхак значительно упростит жизнь хозяйкам

Белоснежная тюль со временем тускнеет, на ней появляются пожелтевшие пятна, точно так же как на постельном белье или подушках. И это весьма расстраивает, поскольку портит весь интерьер. Но есть простое и бюджетное средство, которое поможет избавиться от проблемы и вернуть ткани первозданный вид.

Эксперты поделились с хозяйками действенным лайфхаком, который значительно упростит им процесс стирки тюли. А весь секрет состоит в поваренной соли. В своем материале издание "Meta" подробнее рассказало об этом способе.

Обычно тюль стирают с химическими средствами, однако они довольно агрессивны по отношению к хрупкой ткани, особенно некоторые виды отбеливателей, которые способны ее повредить. Но можно обойтись без "химии" и обратиться за помощью к народным средствам.

Лайфхак, который поможет вернуть тюли белоснежный цвет

Хозяйкам нужно приготовить специальный раствор. Налейте в емкость 5 литров воды, температурой, которая не превышает 40 градусов. Добавьте 5 столовых ложек соли и 5 стирального порошка, тщательно перемешайте, чтобы соль и порошок полностью растворились. В этот раствор нужно опустить тюль и оставить в нем на целую ночь, а утром сполоснуть чистой водой.

"Телеграф" писал ранее, в каком растворе нужно замочить полотенца, чтобы вывести самые грязные пятна. Понадобятся всего два "копеечных" средства.