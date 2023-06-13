Лучший союзник для чистки: хитрость, как привести в порядок замшевую обувь всего одним средством

Замша очень деликатна в уходе.

Мягкая, шикарная и элегантная замша нуждается в регулярном уходе, чтобы она всегда выглядела великолепно, как в принципе и любая другая обувь. Однако этот материал все же более чувствителен к пятнам и грязи.

Для чистки и ухода за замшевой обувью нет необходимости тратиться на покупку подходящих средств. Благодаря простым бытовым средствам за замшей можно легко ухаживать, пишет santeplus.

Хотя это может показаться странным, но лучшим союзником для очистки замшевой обуви является пищевая сода. Она очень эффективна, и способна удалять пятна и липкие остатки без ущерба для качества материала.

Важно! Прежде чем приступить к чистке, проверьте этот прием на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что ваша обувь не будет повреждена.

Использование порошка пищевой соды является хорошим способом очистки замшевой обуви, особенно если она испачкана водой или жидкостями на водной основе. Сода нейтрализует неприятные запахи и липкие остатки.

Необходимые ингредиенты и материалы:

Пищевая сода

щетка для замшевой обуви.

Что делать:

Насыпьте обильное количество пищевой соды на проблемный участок. Оставьте действовать на несколько часов. Используя замшевую щетку, аккуратно вотрите порошок в материал, не оказывая сильного давления. Оставьте на несколько часов или на ночь для достижения наилучших результатов. Повторяйте операцию (при необходимости) до полного исчезновения неприятных запахов и пятен. После снова используйте щетку для замши, чтобы удалить остатки пищевой соды и дайте обуви высохнуть на воздухе, чтобы проветрить ее.

Раньше мы рассказывали, как избавиться от неприятного запаха на одежде без стирки. Оказывается, это вполне реально, причем способ еще и достаточно быстрый.