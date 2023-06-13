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Ваша мебель будет как новая: эффективный трюк, как очистить тканевый диван от любых пятен

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Очистить мебель можно без использования химикатов
Очистить мебель можно без использования химикатов. Фото pexels.com

Тканевые диваны более восприимчивы к пятнам по сравнению с кожаными

Чтобы расслабиться после долгого рабочего дня или принять гостей, вам просто необходим диван в гостиной. Однако, как бы вы не были осторожны, мебель не защищена от различных пятен: от вина, кофе или шоколада. К счастью, есть простые и очень эффективные методы его очистки.

Обеспыливание и очистка поверхности дивана от крошек и грязи – важный этап перед началом уборки, пишет santeplus. Поэтому перед нанесением очищающего средства, чистой сухой тряпкой протрите ткань, не забывая про углы и закоулки.

Как почистить тканевый диван

Вам понадобится:

  • 1 стакан теплой воды
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 1 чайная ложка уксуса
  • 1 чайная ложка жидкости для мытья посуды
  • пульверизатор

Что делать:

  1. Первый этап состоит из подготовки быстрого и эффективного чистящего средства для очистки. Приготовьте смесь, состоящую из чайной ложки уксуса, пищевой соды, жидкости для мытья посуды и 1 стакана теплой воды. Смешайте все и налейте все в пульверизатор.
  2. Распылите раствор на салфетку из микрофибры, затем осторожно протрите пятна. Плотно нажмите, чтобы промокнуть пятно, а затем протрите, не прилагая усилий.
  3. Дайте дивану высохнуть в проветриваемом помещении.

Важно! Рекомендуется протестировать средство на незаметном участке, прежде чем наносить его на весь диван.

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#Уборка #Пятна #Диван #Лайфхак