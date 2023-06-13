Ваша мебель будет как новая: эффективный трюк, как очистить тканевый диван от любых пятен
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Тканевые диваны более восприимчивы к пятнам по сравнению с кожаными
Чтобы расслабиться после долгого рабочего дня или принять гостей, вам просто необходим диван в гостиной. Однако, как бы вы не были осторожны, мебель не защищена от различных пятен: от вина, кофе или шоколада. К счастью, есть простые и очень эффективные методы его очистки.
Обеспыливание и очистка поверхности дивана от крошек и грязи – важный этап перед началом уборки, пишет santeplus. Поэтому перед нанесением очищающего средства, чистой сухой тряпкой протрите ткань, не забывая про углы и закоулки.
Как почистить тканевый диван
Вам понадобится:
- 1 стакан теплой воды
- 1 чайная ложка пищевой соды
- 1 чайная ложка уксуса
- 1 чайная ложка жидкости для мытья посуды
- пульверизатор
Что делать:
- Первый этап состоит из подготовки быстрого и эффективного чистящего средства для очистки. Приготовьте смесь, состоящую из чайной ложки уксуса, пищевой соды, жидкости для мытья посуды и 1 стакана теплой воды. Смешайте все и налейте все в пульверизатор.
- Распылите раствор на салфетку из микрофибры, затем осторожно протрите пятна. Плотно нажмите, чтобы промокнуть пятно, а затем протрите, не прилагая усилий.
- Дайте дивану высохнуть в проветриваемом помещении.
Важно! Рекомендуется протестировать средство на незаметном участке, прежде чем наносить его на весь диван.
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