Для экономных кулинаров: чем заменить сливочное масло в выпечке

Выпечка без масла – это реально

Трудно представить себе ароматный пирог без масла в составе. Но, как выяснилось, это реально.

Есть ряд продуктов растительного происхождения, которые выполнят его функции в тесте для любой выпечки. Материал будет полезен веганам, людям, которые соблюдают строгий пост или просто хотят сэкономить на дорогом ингредиенте. Об аналогах рассказали на Pixelinform.

Маргарин

Это не самый полезный и здоровый заменитель, но масло в рецептах отлично заменяет. Выпечка получается ровно такой, какой должна быть. Маргарина в рецепт идет столько, сколько и масла.

Масло

Идеальный вариант для веганов. Вычитаете из количества масла в рецепте 20% — и знаете, сколько добавить масла. Подойдет любое растительное масло. Лучшими вариантами считаются кокосовая и оливковая.

Бананы

Это уникальный фрукт – с его помощью можно заменить как яйца, так и сливочное масло. Если это масло, берем бананов на 50% меньше, чем масла в рецепте. Также бананы в выпечке позволят добавить меньше сахара. Также мы рассказывали, как правильно варить яйца, чтобы легко чистились.