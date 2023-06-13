Всего 10 минут в этом растворе, и ложки и вилки будут как новые: хитрость без химии

Серебряные изделия будут снова сиять с помощью этого трюка

Блеск столового серебра придает изысканный вид нашему столу, однако серебро — это материал, который имеет свойство тускнеть при контакте с воздухом и со временем терять свой блеск. На рынке есть различные продукты для чистки серебряных предметов, но они содержат агрессивные химические вещества, которых кстати можно избежать.

Чтобы восстановить блеск столового серебра, пищевая сода — ваш отличный союзник, пишет портал santeplus. Она удалит потускнение с вашего серебра, при чем за очень короткий промежуток времени.

Как очистить столовые приборы до блеска

Вам нужно:

стакан пищевой соды;

немного воды;

контейнер;

мягкая ткань или губка.

Что делать:

В контейнере смешайте пищевую соду с несколькими ложками воды, чтобы получилась паста; Окуните чистую ткань или губку в пасту, затем протрите потускневшие серебряные предметы; Оставьте на несколько минут, если ваши приборы не очень повреждены. Если же они очень тусклые, оставьте пасту действовать на 10 минут; Тщательно промойте столовое серебро холодной водой и обязательно удалите пищевую соду со всех углов; Тщательно высушите столовое серебро и слегка отполируйте его мягкой тканью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как еще можно очистить столовые приборы из нержавейки в домашних условиях. Хитрые хозяйки прибегают к проверенному способу, который справится даже со следами кофе и чая.