Всего 10 минут в этом растворе, и ложки и вилки будут как новые: хитрость без химии
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Серебряные изделия будут снова сиять с помощью этого трюка
Блеск столового серебра придает изысканный вид нашему столу, однако серебро — это материал, который имеет свойство тускнеть при контакте с воздухом и со временем терять свой блеск. На рынке есть различные продукты для чистки серебряных предметов, но они содержат агрессивные химические вещества, которых кстати можно избежать.
Чтобы восстановить блеск столового серебра, пищевая сода — ваш отличный союзник, пишет портал santeplus. Она удалит потускнение с вашего серебра, при чем за очень короткий промежуток времени.
Как очистить столовые приборы до блеска
Вам нужно:
- стакан пищевой соды;
- немного воды;
- контейнер;
- мягкая ткань или губка.
Что делать:
- В контейнере смешайте пищевую соду с несколькими ложками воды, чтобы получилась паста;
- Окуните чистую ткань или губку в пасту, затем протрите потускневшие серебряные предметы;
- Оставьте на несколько минут, если ваши приборы не очень повреждены. Если же они очень тусклые, оставьте пасту действовать на 10 минут;
- Тщательно промойте столовое серебро холодной водой и обязательно удалите пищевую соду со всех углов;
- Тщательно высушите столовое серебро и слегка отполируйте его мягкой тканью.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как еще можно очистить столовые приборы из нержавейки в домашних условиях. Хитрые хозяйки прибегают к проверенному способу, который справится даже со следами кофе и чая.