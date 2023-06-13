Укр

Всего 10 минут в этом растворе, и ложки и вилки будут как новые: хитрость без химии

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Используйте пасту из пищевой соды для придания блеска серебру
Используйте пасту из пищевой соды для придания блеска серебру. Фото santeplusmag.com

Серебряные изделия будут снова сиять с помощью этого трюка

Блеск столового серебра придает изысканный вид нашему столу, однако серебро — это материал, который имеет свойство тускнеть при контакте с воздухом и со временем терять свой блеск. На рынке есть различные продукты для чистки серебряных предметов, но они содержат агрессивные химические вещества, которых кстати можно избежать.

Чтобы восстановить блеск столового серебра, пищевая сода — ваш отличный союзник, пишет портал santeplus. Она удалит потускнение с вашего серебра, при чем за очень короткий промежуток времени.

Как очистить столовые приборы до блеска

Вам нужно:

  • стакан пищевой соды;
  • немного воды;
  • контейнер;
  • мягкая ткань или губка.

Что делать:

  1. В контейнере смешайте пищевую соду с несколькими ложками воды, чтобы получилась паста;
  2. Окуните чистую ткань или губку в пасту, затем протрите потускневшие серебряные предметы;
  3. Оставьте на несколько минут, если ваши приборы не очень повреждены. Если же они очень тусклые, оставьте пасту действовать на 10 минут;
  4. Тщательно промойте столовое серебро холодной водой и обязательно удалите пищевую соду со всех углов;
  5. Тщательно высушите столовое серебро и слегка отполируйте его мягкой тканью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как еще можно очистить столовые приборы из нержавейки в домашних условиях. Хитрые хозяйки прибегают к проверенному способу, который справится даже со следами кофе и чая.

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#Уборка #Чистка #Столовые приборы #Лайфхак