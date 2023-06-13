Желтые пятна больше не проблема: как вывести следы от пота с одежды - три простых хитрости

Чтобы избавиться от пятен, потребуется буквально то, что есть под рукой

Многие хозяйки знают, что вывести желтые пятна от пота с одежды — задача не из простых. Порой обыкновенная стирка вещи в стиральной машинке не спасает от этой проблемы. "Телеграф" рассказывает о нескольких эффективных способах выведения пятен от пота с одежды.

Для устранения желтых следов не потребуется много времени и уж тем более больших затрат. Сделать средства, которые выведут пятна, можно буквально из подручных средств.

Моющее средство и аспирин

Для этого способа потребуется один стакан воды, зубная щетка, одна таблетка аспирина и моющее средство.

Таблетку нужно растворить в стакане с водой и добавить туда немного моющего средства. Далее полученную смесь нужно нанести на пятно и потереть зубной щеткой.

Затем на 10 минут одежду следует оставить с нанесенной смесью, а по истечении времени прополоснуть ее, чтобы избавиться от остатков.

Сода

Пищевая сода — это натуральный дезодорирующий очиститель. С ее помощью можно вывести желтые пятна и запах пота с одежды. Этот способ подходит для использования на светлой ткани.

Так, потребуется ½ стакана прохладной воды + 4 столовые ложки соды + зубная щётка. Соду нужно развести в воде до образования густой пасты. Затем полученную смесь нужно втереть в пятно и оставить на пару часов. После этогопотрите пятна зубной щёткой, чтобы убрать соду, и прополощите вещь в прохладной воде.

Соль

Избавиться от следов от пота на одежде можно даже с помощью просто соли, которая есть дома у каждого. Однако ее можно наносить только на грубые ткани

Для этого потребуется две ложки соли и зубная щетка. Соль необходимо втереть в пятна и оставить на 10-12 часов. Затем эти места нужно почистить зубной щеткой и постирать вещи в стиральной машине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро и просто вывести пятна от клубники с одежды. Сделать это можно с помощью подручных продуктов.