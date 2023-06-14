"Таблетки", дольки или целиком: три способа заморозить помидоры на зиму

Готовьтесь к зиме правильно

Мы привыкли консервировать и мариновать помидоры. Однако, одним из наиболее удобных способов заготовки овощей на зиму можно считать и заморозку помидоров.

Именно благодаря заморозке помидоры сохранят все богатство витаминов и минералов без губительного воздействия высоких температур и изменения свежего вкуса. Как можно заморозить помидоры, расскажем вместе с "Домашними заготовками".

Как подготовить помидоры к заморозке на зиму

Какой способ вы бы не выбрали, для начала обязательно вымойте помидоры в проточной холодной воде и обсушите на бумажных полотенцах или естественным способом. Подготовьте необходимую тару, в которой планируете хранение – пакеты с герметичными застежками или специальные пластиковые емкости, выдерживающие воздействие низких температур.

Способы заморозки помидоров

Заморозка целых помидоров с кожурой. Для этого способа нужно отобрать небольшие помидоры, плотные и мясистые: например, сливки с толстой кожицей или помидорчики черри.

Вымойте помидоры, обсушите, разложите одним слоем на подносе или поддоне, установите в морозилку с режимом максимальной заморозки. После полного замораживания помидоров можете переложить их в удобные емкости или пакеты.

Такие помидоры отлично хранятся на протяжении всей зимы. Их можно использовать для салатов, первых и вторых блюд.

Заморозка помидоров слайдами или дольками. Для этого способа можно отобрать помидоры, имеющие небольшие недостатки – мятые, битые, подгнившие бока, но плотные и толстокожие. Удалите поврежденные места, а затем нарежьте ломтиками или кружочками.

Нарезанные слайсы или ломтики помидоров разложите тонкими слоями на подносе, перестилая пищевой пленкой. Поднос с помидорами отправьте в морозильную камеру с максимальной заморозкой. Уже через 48 часов помидоры сложите в удобную тару и отправьте на постоянное место хранения в морозилке.

Заморозка помидоров "таблетками". Этот удобный способ заморозки пригодится для овощной "некондиции". Все битые, мятые, слишком крупные и мягкие помидоры вымойте, удалите поврежденные места, нарежьте кусочками и пропустите через мясорубку или измельчите с помощью блендера, очищая от кожуры или нет по своему желанию.

Полученную томатную массу разлейте в небольшие емкости – формочки для льда или кексов. Расставьте их на поднос и отправьте в морозильную камеру с режимом быстрой глубокой заморозки. После полного промерзания, выньте "таблетки" из формочек и сложите в пластиковые пакеты или другую тару для дальнейшего хранения.

Для этих способов нужно выбирать помидоры без "химии". Такие помидоры вы сможете купить с помощью советов "Телеграфа".