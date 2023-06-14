Вот для чего нужен кармашек на женских трусах

Точно не для хранения вещей и другой мелочи

Нижнее белье уже настолько давно стало неотъемлемой частью нашего повседневного гардероба, что мы даже не задумываемся о том, почему оно имеет такой вид и форму. Например, как часто вы задавались вопросом о том, зачем производители добавляют кармашек на женских трусиках? Нет, это не для хранения вещей.

Это не просто декорация или особенность, предназначенная для дополнительной защиты от случайных прикосновений в область промежности. Об этом пишет The Sun.

Для чего кармашек на женских трусах

Она существует в вашем нижнем белье исключительно с целью обеспечить защиту вашей интимной зоны. Ластовицы создаются из материалов, которые отталкивают влагу и позволяют коже дышать. Они изготавливаются из хлопка и других материалов, которые способствуют сохранению сухости и обеспечивают хорошую вентиляцию. Кроме того, этот кусочек ткани хорошо впитывает влагу и снижает риск заражения различными болезнями.

Прогресс в технологиях сделал возможным добавление в современное белье незаметной хлопчатобумажной вставки, что значительно повысило комфортность трусов.

Ранее "Телеграф" раскрыл секрет бантика на женских трусах. Он служит не только в качестве украшения.