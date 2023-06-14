С легкостью удалит даже пятна от краски: приготовьте этот раствор и "спасите" свои вещи

Главная хитрость в удалении пятен краски с ткани — действовать быстро.

Домашние малярные работы, домашние задания по рисованию с детьми, а может и просто хобби — все это может привести к пятнам на своих вещах. Если быстро спохватиться, то избавиться от такой неприятности можно очень быстро и просто. К счастью, наши бабушки знают удивительное средство, которое справляется с подобными пятнами.

Оказывается, самый простой способ избавиться от пятен от краски без особых усилий — это пищевая сода, пишет santeplus. Этот экологически чистый продукт эффективно удаляет пятна от красок на водной основе, таких как акриловые и масляные, благодаря своему абразивному эффекту.

Как вывести пятна краски с одежды пищевой содой

Вам понадобится:

Немного воды

Чашка

Пищевая сода

Уксус

Ткань из микрофибры

Старая зубная щетка

Что нужно делать:

Удалите краску, осевшую на поверхности ткани. Используя чистую ткань, промокните пятно от краски, чтобы она не растекалась дальше по ткани. Если пятно высохло, переходите сразу к следующему шагу.

Предварительно обработайте пятно от краски. Наполните раковину, ведро или таз водой. Добавьте мягкое моющее средство и оставьте ткань на час в растворе. Вы также можете покрыть пятно моющим средством на 5 минут, прежде чем поместить его в мыльную воду.

После приготовьте пасту из пищевой соды. Смешайте столовую ложку пищевой соды с несколькими каплями воды, чтобы получить густую консистенцию пасты. Нанесите его на пятно пальцами или старой зубной щеткой и подождите около десяти минут, пока раствор впитается в волокна ткани.

После обработки пищевой содой обрызгайте пятно белым уксусом. Для лучшего эффекта смешайте одну чашку уксуса с четырьмя чашками горячей воды. Эта смесь продуктов создаст пену, которая поможет вам разрушить пятно. Используя мягкое сухое полотенце, протрите ткань. При необходимости повторите операцию, чтобы удалить остатки краски.

Затем постирайте джинсы в стиральной машинке с моющим средством, выбрав высокотемпературный режим.

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