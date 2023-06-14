Один простой продукт сделает фарш чрезвычайно нежным

Действенный способ для котлет и других блюд

Иногда бывает такое, что вы замесили фарш для вкусных котлет, а он еще на этапе формовки кажется сухим и жестким. Есть одно решение, которое поможет выйти из этой досадной ситуации.

Для невероятно нежного фарша нужно добавить к мясу один продукт. Подробнее рассказывает Pixelinform.

Для вкусных и сочных котлет или фрикаделек нужно принять мясо очень высокого качества. Важно добиться того, чтобы нежным получился уже сам фарш. Есть один ингредиент, который сделает говяжий фарш идеальным.

Значительно улучшит мясную консистенцию картофель. Ее в фарш следует добавлять в сыром и измельченном виде. Лучше всего натереть на мелкую терку.

Ее не стоит прибавлять много: на один объем картофельной массы должно быть пять объемов мясной. После тщательного перемешивания получится нежнейший фарш, из которого можно сформировать невероятно аппетитные и сочные котлетки.

Этот способ подходит также для фрикаделек, тефтелей, ежиков. И для начинок – голубцов, фаршированных перцев и т.д.

Лучше всего этот "картофельный" лайфхак работает именно с говяжьим фаршем. Также мы рассказывали, как готовить вкусные кабачковые рулетики.