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С каким средством нельзя стирать полотенца: ткань станет колючей

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Вернуть мягкость полотенцам очень просто
Вернуть мягкость полотенцам очень просто. Фото Freepik

Стирайте полотенца правильно, чтобы они были пушистыми и мягкими

Спустя какое-то время после покупки полотенца уже не такие шелковистые, как изначально. Многие пытаются вернуть мягкость с помощью столового уксуса, но есть более эффективная альтернатива, однако не менее доступная.

Самое главное, не стирайте полотенца с кондиционером для белья. Из-за этого средства волокна ткани грубеют, пишет издание Express.

Так, из-за использования кондиционера для белья при стирке полотенец на изделиях накапливаются остатки моющего средства. В результате ткань становится колючей и неприятной на ощупь. Тогда как один подручный продукт – пищевая сода – устранит все мыльные отложения.

Чтобы вернуть мягкость полотенцам, постирайте их с пищевой содой. Возможно, придется осуществить несколько циклов, прежде чем средство справится с остатками смягчителя. Вы можете замочить жесткие полотенца в кристаллах соды и воде на 10–15 минут, либо же добавить соду прямо в стиральную машину и постирать вещи, как обычно. Пищевая сода – дешевый компонент, который поможет сделать полотенца снова пушистыми, работает даже лучше уксуса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем некоторые добавляют в стиральную машину лавровый лист. Об этом лайфхаке мало кто знает. А еще мы писали о полезных уловках при стирке простыней, которые помогут их отбелить.

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#Стирка #Полотенца #Лайфхак