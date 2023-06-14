Как почистить бассейн от листьев и насекомых за считанные минуты: сачок больше не нужен

Гениальный способ быстро избавиться от мусора в бассейне

Нет ничего лучше, чем бассейн, в котором можно понежиться во время жары. Но любой владелец бассейна знает, что если оставить его открытым в ветреный день или на ночь, на поверхности воды появится мусор и насекомые.

Очищение бассейна от посторонних предметов требует времени, сил и дополнительных приспособлений в виде сачка. Блогер @00waureb нашла способ быстро и легко очистить бассейн. Своим лайфхаком она поделилась в TikTok.

Все что нужно для чистки бассейна от насекомых — покрывало или простынь, которую не жалко намочить. Два человека берутся за края простыни и опускают ее в воду, а затем проходят по периметру бассейна и в конце поднимают ткань из воды. Простынь выступает в роли большого сита или фильтра, на который собирается весь мусор.

Процедура займет всего несколько минут и немного усилий. После чего можно будет спокойно отдохнуть в бассейне.

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