Худеть не придется: одно средство поможет растянуть джинсы на один размер

Джинсы несложно растянуть в домашних условиях

У всех есть в гардеробе джинсы. Их можно надеть практически по любому случаю и чувствовать себя комфортно. Но случается так, что после стирки джинсы дают значительную усадку. Это не повод покупать новый деним. Ситуацию достаточно легко исправить в домашних условиях.

Одним из способов растянуть джинсы в поясе поделились в TikTok. Блогер рекомендует смешать теплую воду с аммиаком и перелить в пульверизатор. Затем нужно хорошо сбрызнуть джинсы этим раствором и растягивать руками. После процедуры джинсы должны просохнуть на свежем воздухе и их можно снова носить. Теперь они точно должны застегнуться.

Чтобы в дальнейшем предотвратить неприятности с джинсами, нужно правильно их стирать. Специалисты рекомендуют делать это только при температуре не выше 40 градусов мягкими средствами. Сушить джинсы стоит на вешалке для брюк — так они сохранят форму.

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