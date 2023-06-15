Делайте так - и будет лучше, чем у шеф-повара: необычные добавки в рыбные котлеты

С помощью этих трех ингредиентов вы улучшите свое блюдо

Рыбные котлеты – идеальное блюдо для тех, кто следит за своим здоровьем и хочет получить максимальную пользу от здорового питания. Полезнее всего употреблять котлеты из разных сортов рыб на ужин. Витамины, входящие в состав блюда, необходимы организму для поддержания иммунной системы и стабильной работе нервной системы.

Рixelinform советует для котлет использовать лосось, тунец или морской окунь – именно в них больше всего белка, жирных кислот и витаминов. Но не каждый может приготовить вкусные и сочные котлеты, и дело здесь не в умении или сорта рыбы. Необходимо просто добавить несколько ингредиентов, и рыбное блюдо будет вкуснее и ароматнее.

Что можно добавить к рыбным котлетам для улучшения вкуса

Мясо большинства рыб не отличается сочностью и мягкостью, поэтому практичным решением будет добавить в рыбный фарш немного свиного сала. Это улучшит вкусовые свойства блюда и сделает его более сочным.

Хотите, чтобы ваш котлетный фарш обладал неповторимым вкусом? Добавьте к нему копченую скумбрию или мойву по своему вкусу.

Немного колбасного сыра – и ваши рыбные котлеты получатся нежными и сочными. Натрите творог на терке, соедините с фаршем, а затем можно приготовить котлеты обычным способом.

Готовые рыбные котлеты можно подавать в качестве основного блюда с витаминным салатом или овощами. Приятного аппетита!