Чем заменить дорогую бытовую химию: на помощь придут три народных средства

Это отличный способ, чтобы сэкономить на базовых вещах

В доме желательно каждую неделю проводить влажную уборку, особенно, если начала оседать пыль, ведь это занимает не так уж и много времени. А чтобы сэкономить деньги и не покупать разрекламированные бытовые средства, хозяйкам подсказали работающие лайфхаки, которые продемонстрируют тот же эффект, что и "химия".

Существует множество народных средств, которые помогут избавиться от различных загрязнений на поверхностях, а также жира и накипи. И, скорее всего, их можно найти на каждой кухне. Что это за "чудо-средства" рассказал в своем материале "24 канал".

Какие народные средства можно использовать вместо бытовой химии

Уксус

Его можно использовать не только во время приготовления пищи, но и в процессе уборки. Укус отлично справляется с пятнами на эмалированных и металлических поверхностях, а еще средство является отличным помощником в борьбе с жиром или налетом. С помощью уксуса можно очистить и зеркало, ведь он не оставляет разводов.

Сода

При уборке кухни или ванной комнаты пищевая сода — незаменимое средство, потому что без проблем убирает накипь на чайнике, жирные пятна на духовке, вытяжке, остатки пищи на микроволновке, а также прекрасно справляется с загрязнениями на кафеле.

Лимонная кислота

Она справляется с любой грязью, это отличное средство для мытья посуды, стекла и кранов, а в сочетании с порошком лимонная кислота отмоет даже самый загрязненный унитаз или раковину. Еще средство выступает природным абсорбентом, поэтому легко уберет неприятные запахи в кухни.

"Телеграф" писал ранее, как быстро и эффективно удалить жир с духовки. Хозяйкам советуют записать ценный и работающий лайфхак.