Дом будет благоухать: эксперт по уборке поделилась рецептом освежителя воздуха

Простой способ избавиться от неприятного запаха в доме

Приятный аромат в квартире или доме всегда добавляет уюта и создает ощущение чистоты. Чтобы насытить помещение запахом свежести или цветов не обязательно пользоваться покупными освежителями воздуха. Такое средство можно изготовить самостоятельно из очень доступных компонентов.

Рецептом ароматизирующего средства для дома поделилась эксперт по уборке Кэри. По ее словам, самодельный освежитель воздуха будет выполнять не только свою прямую функцию, но еще и дезинфицировать помещение.

Для создания освежителя воздуха понадобится подогретая вода, спирт и ополаскиватель для белья. Все эти компоненты нужно вылить в бутылку с пульверизатором и хорошенько встряхнуть, чтобы они смешались. Затем распылите средство по всему дому и в нем целый день будет стоять приятный аромат.

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