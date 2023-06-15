Зачем гладить утюгом обычную соль: лайфхак, который нужно взять на заметку

Раскрываем, в чем заключается хитрость

Иногда некоторые выполняют необычное действие: они помещают лист бумаги на гладильную доску, посыпают его обычной поваренной солью и приступают к глажке. На первый взгляд этот процесс может вызывать странное чувство и показаться бессмысленным.

На поверхности утюга часто образуется нагар и другие загрязнения, которые могут испортить при глажке одежду. В магазинах можно найти разные средства для очистки подошвы устройства, но они не всегда эффективны и стоят дорого. К счастью, проблему можно легко решить, используя обычную соль, пишет cpykami.

Как убрать нагар с утюга

Положите немного мелкой соли на лист пергаментной бумаги. Подогрейте утюг и поводите его над солью несколько минут. Этого достаточно, чтобы полностью очистить подошву утюга от всех пятен и грязи. Регулярно выполняйте эту простую процедуру, чтобы сохранить утюг в идеальном состоянии.

Ранее мы писали, как нужно постирать мужскую рубашку, чтобы ее глажка больше не вызывала проблем. Есть шесть поэтапных правил. Также мы рассказывали, как очистить подошву утюга с помощью аспирина — нагар слезет мгновенно.