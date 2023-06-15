Придаст блеск вашей обуви и не только: три способа применения банановой кожуры

Хорошая хозяйка всегда найдет применение бесполезным, на первый взгляд, вещам

Многие люди часто отправляют в мусорное ведро вещи, которые могут оказать в быту неоценимую пользу, например, использованные чайные пакеты или банановую кожуру. На самом деле кожица от фрукта имеет множество способов применения, о которых известно далеко не всем.

После того, как полакомитесь бананом, оставьте его "одежку", потому что она может стать удобрением, средством для очистки обуви и даже успокоить раздраженную кожу. Детальнее рассказали эксперты в материале издания Meta.

Как в быту применить банановую кожуру

Способ №1 – Удобрение

Высушите кожицу фрукта, перетрите ее в порошок и положите в трехлитровую банку, потом залейте кипяченой водой. Поставьте раствор в темное прохладное место на 2 дня. После этого разбавьте с водой в соотношении 1:2 и удобряйте растения.

Способ №2 – Крем для обуви

Возьмите кожуру банана и мягкой стороной протрите вашу обувь, а потом сразу отполируйте салфеткой поверхность ботинок, удалив с нее следы мякоти. Такой простой способ поможет очистить обувь от загрязнений и придаст ей блеска.

Способ №3 – Средство для лечения кожи

Банановую кожуру можно также применить в качестве успокоительного средства. В ней содержатся витамины и антиоксидантные вещества, которые помогают успокоить зуд и воспаления, а также уменьшают сухость кожи.

"Телеграф" писал ранее, что человечество может остаться без бананов. Исследователи назвали причину и рассказали, как этого можно избежать.