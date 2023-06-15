Шесть простых трюков, чтобы отпугнуть мух от вашей кухни: дешево и действенно

Справиться с надоедливыми насекомыми очень легко, если следовать понятным советам

Летом проблема с насекомыми в доме обостряется. Вы можете покупать магазинные репелленты или делать ловушки для мух своими руками, однако легче предотвратить появление нежелательных крылатых.

Чтобы на кухне не было мух, следуйте шести простым правилам. О действенных и дешевых лайфхаках пишет издание Express.

Правило №1. Держите мусорное ведро подальше от прямых солнечных лучей

Простой совет поможет замедлить процесс разложения отходов. Это уменьшает вероятность, что личинки насекомых окажутся в мусорном баке.

Правило №2. Проверните трюк с уксусом

Уксус не только сделает вашу кухонную корзину чистой, но и предотвратит появление нежелательных насекомых. Смешайте раствор из равных частей воды и уксуса в пульверизаторе, опрыскайте мусорное ведро, а затем губкой для мытья посуды очистите внутреннюю и внешнюю часть емкости.

Если мошки уже оказались на дне мусорного бака, то действуйте оперативно. Просто смешайте одну часть уксуса с двумя частями кипятка и вылейте в мусорное ведро.

Правило №3. Вытрите пролитые жидкости

Любые брызги жира на внешней стороне мусорного ведра или частицы пищи сразу же привлекут мух. Чтобы предотвратить это, используйте кофейную гущу, которая легко убирает жир. Для этого насыпьте две чайные ложки кофейной гущи на влажную ткань и сотрите жирные пятна.

Кроме того, вы можете насыпать немного кофейной гущи на дно мусорного ведра перед тем, как надеть новый мешок. Такой трюк устранит неприятные запахи.

Правило №4. Используйте пищевую соду

Простой способ "защитить" кухню от мух: насыпать пищевую соду на дно мусорного ведра или мешка для мусора. Когда будете менять пакет, не забудьте повторить этот лайфхак с пищевой содой.

Правило №5. Попробуйте лайфхак с лимоном

Чтобы мусорное ведро пахло свежестью, используйте популярный цитрус. Для этого поместите на дно емкости лимон, оставьте его на 20 минут, протрите половинкой лимона внутреннюю поверхность, а уже затем помещайте чистый пакет для отходов.

Правило №6. Примените средство для мытья посуды

Простая жидкость для мытья посуды — эффективный способ, чтобы избавиться от микробов и предотвратить заражение личинками мух. Вы можете вымыть мусорный бак губкой для мытья посуды и соответствующей жидкостью. Или же наполните бак горячей водой и жидкостью для мытья посуды, оставьте на 10 минут, слейте воду и вытрите емкость тканью.

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