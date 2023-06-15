Как избавиться от мышей в доме за 1 раз: проще не бывает

Ловушки и яды для этих грызунов вовсе не нужны

Мыши — это нежелательные гости, которые наносят ущерб продуктам и мебели. Грызуны обладают умением проникать в самые тесные щели и прыгать на высоту, превышающую их собственный рост в несколько раз.

Если вы столкнулись с проблемой появления мышей в своем доме и хотите избежать лишних хлопот, вот небольшая подсказка, которая может вам помочь. Просто добавьте к муке ещё один ингредиент, и мыши больше не будут "радовать" вас своим появлением. Об этом пишет cpykami.

Как убрать мышей из дома

Возьмите равные части муки и алебастра (или гипса) и соедините их в миске. Рассыпьте полученную смесь в областях, где активно присутствуют грызуны. Желательно расположить недалеко от них емкость с водой, чтобы ускорить процесс. Таким образом, проблема с мышами будет решена в кратчайшие сроки.

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