Так пол почти никто не моет: хитрость экономных домохозяек

Покупные средства больше не понадобятся

В жилых помещениях нужно регулярно проводить влажную уборку. Если в доме есть животные, то мыть пол желательно каждый день, а то и несколько раз на день. Это влечет за собой увеличение счетов за воду. Плюс ко всему для качественного очищения поверхности простого мытья недостаточно и необходимо использовать дополнительные средства.

Обычно хозяйки добавляют в ведро покупное универсальное средство для мытья. Но его вполне можно заменить самодельным. Сделанный своими руками раствор для пола сэкономит средства, воду и избавит от загрязнений и неприятного запаха.

Опытные хозяйки готовят средство для мытья пола с добавлением уксуса. Для наведения порядка в помещении средних размеров хватит всего 1 литра этого раствора. В емкости нужно смешать 4 столовые ложки соли, 2 столовые ложки уксуса и литр воды.

Полученный раствор нужно вылить на пол, стараясь разлить воду по максимально большой площади и пройтись по полу шваброй. Когда весь пол в комнате будет обработан, необходимо протереть его насухо.

Уксус часто используется в быту для борьбы с неприятными запахами, а соль отлично собирает грязь и не оставляет липких следов на поверхности. Вместе эти средства идеально очищают пол.

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