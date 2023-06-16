Укр

Десять минут и готово: удивительная смесь из подручных материалов прочистит засор в раковине в кратчайшие сроки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Следуйте этому пошаговому руководству - и засоров не будет Новость обновлена 16 июня 2023, 09:30
Следуйте этому пошаговому руководству - и засоров не будет. Фото santeplusmag.com

Эта смесь растворяет все остатки, даже самые стойкие.

Волосы, мыло, известняк и т.д — все, что скапливается в наших раковинах и душевых стоках, в конечном итоге их забивает. Чтобы обойтись без помощи сантехника в решении этой проблемы, делимся с вами эффективным лайфхаком.

Существует много химических средств, которые отлично прочищают трубы и канализацию, но можно обойтись и без этого, пишет santeplus. Воспользуйтесь одной простейшей смесью популярных продуктов, и забудьте, что у вас когда-то был засор в раковине.

Как избавится от засора в раковине

Отличным средством для решения этой проблемы является смесь этих двух ингредиентов — пищевой соды и уксуса. Вместе они запускают химическую реакцию, которая позволяет растворить закупорку, а кипящая вода помогает ее устранить.

Вот шаги, которым нужно следовать:

  1. Сначала налейте кастрюлю с кипятком в слив.
  2. Затем продолжите операцию, налив чашку пищевой соды, чашку воды и чашку уксуса туда же.
  3. Оставьте на 5-10 минут.
  4. Снова слейте кипяток в канализацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить ванну с помощью подручных продуктов. Простой лайфхак вернет ей блеск.

Теги:
#Уборка #Лайфхак #Засорение