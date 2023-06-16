Десять минут и готово: удивительная смесь из подручных материалов прочистит засор в раковине в кратчайшие сроки
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Эта смесь растворяет все остатки, даже самые стойкие.
Волосы, мыло, известняк и т.д — все, что скапливается в наших раковинах и душевых стоках, в конечном итоге их забивает. Чтобы обойтись без помощи сантехника в решении этой проблемы, делимся с вами эффективным лайфхаком.
Существует много химических средств, которые отлично прочищают трубы и канализацию, но можно обойтись и без этого, пишет santeplus. Воспользуйтесь одной простейшей смесью популярных продуктов, и забудьте, что у вас когда-то был засор в раковине.
Как избавится от засора в раковине
Отличным средством для решения этой проблемы является смесь этих двух ингредиентов — пищевой соды и уксуса. Вместе они запускают химическую реакцию, которая позволяет растворить закупорку, а кипящая вода помогает ее устранить.
Вот шаги, которым нужно следовать:
- Сначала налейте кастрюлю с кипятком в слив.
- Затем продолжите операцию, налив чашку пищевой соды, чашку воды и чашку уксуса туда же.
- Оставьте на 5-10 минут.
- Снова слейте кипяток в канализацию.
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