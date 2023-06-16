Большая ошибка, которую делают все: как нельзя мыть клубнику

Лучшие способы очистить ягоды

Сейчас сезон клубники. Мы рассказывали, как быстро приготовить вкусный пирог с этой ягодой, теперь делимся лайфхаками из ее мытья.

От того, как готовить ягоды к употреблению, зависит ее вкус и аромат, а также то, безопасно ли ее есть. Клубника требует особого подхода: у нее нет кожуры, поэтому ее необходимо тщательно очищать, чтобы удалить возможные вредные вещества. Действенными советами делится Shuba.

Ошибка, которую многие допускают, заключается в удалении плодоножки, пока операция по очистке не закончится. Отрывайте ее уже чистой – и в ягоды не попадет ни вода, ни грязь, ни вещества, которыми вы моете их. Далее расскажем подробнее об эффективных способах очистки.

Пищевая сода

Это самый быстрый способ очистки и мытья клубники. Надо сложить ягоды в миску или таз и залить раствором пищевой соды. Пропорция – чайная ложка соды на литр воды. Достаточно нескольких минут в растворе, чтобы хорошо и тщательно очистить ягоды без потери аромата.

Уксус

Уксусный раствор – тоже прекрасное натуральное средство для очистки клубники. Смешайте уксус наполовину с водой и окуните ягоду на 5 минут. Затем промойте под проточной водой.

Дезинфицирующее средство

Прекрасно подойдет, если вы не уверены в происхождении клубники. О пропорции обычно предупреждает изготовитель на упаковке средства. Этот метод, безусловно, наилучший для уничтожения бактерий.

Вино

Хороший способ тщательно почистить клубнику и придать ягодам еще более выраженный вкус. Просто положите клубнику в контейнер, залейте вином и оставьте примерно на 5 минут. Затем промойте.

После мытья удаляем плодоножки – и можно употреблять. Или готовить ароматное варенье.