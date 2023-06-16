Укр

Большая ошибка, которую делают все: как нельзя мыть клубнику

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Эксперты не советуют отрывать плодоножки
Эксперты не советуют отрывать плодоножки. Фото maximum.fm

Лучшие способы очистить ягоды

Сейчас сезон клубники. Мы рассказывали, как быстро приготовить вкусный пирог с этой ягодой, теперь делимся лайфхаками из ее мытья.

От того, как готовить ягоды к употреблению, зависит ее вкус и аромат, а также то, безопасно ли ее есть. Клубника требует особого подхода: у нее нет кожуры, поэтому ее необходимо тщательно очищать, чтобы удалить возможные вредные вещества. Действенными советами делится Shuba.

Ошибка, которую многие допускают, заключается в удалении плодоножки, пока операция по очистке не закончится. Отрывайте ее уже чистой – и в ягоды не попадет ни вода, ни грязь, ни вещества, которыми вы моете их. Далее расскажем подробнее об эффективных способах очистки.

Пищевая сода

Это самый быстрый способ очистки и мытья клубники. Надо сложить ягоды в миску или таз и залить раствором пищевой соды. Пропорция – чайная ложка соды на литр воды. Достаточно нескольких минут в растворе, чтобы хорошо и тщательно очистить ягоды без потери аромата.

Уксус

Уксусный раствор – тоже прекрасное натуральное средство для очистки клубники. Смешайте уксус наполовину с водой и окуните ягоду на 5 минут. Затем промойте под проточной водой.

Дезинфицирующее средство

Прекрасно подойдет, если вы не уверены в происхождении клубники. О пропорции обычно предупреждает изготовитель на упаковке средства. Этот метод, безусловно, наилучший для уничтожения бактерий.

Вино

Хороший способ тщательно почистить клубнику и придать ягодам еще более выраженный вкус. Просто положите клубнику в контейнер, залейте вином и оставьте примерно на 5 минут. Затем промойте.

После мытья удаляем плодоножки – и можно употреблять. Или готовить ароматное варенье.

Теги:
#Клубника #Лайфхак