Комары и мухи забудут дорогу к вашему дому: дешевые натуральные способы защиты от вредителей

Чтобы избавится от насекомых необязательно использовать химию

Мухи и комары — это вредоносные насекомые, присутствие которых в доме может доставить множество проблем: как просто раздражение от звука, так и различные болезни. Поэтому с ними нужно эффективно бороться, как только начинается "их сезон".

К счастью, их можно отпугнуть без химикатов с помощью эффективных и натуральных трюков, которые работают в кратчайшие сроки, пишет портал santeplus. Загляните на кухню, все нужные продукты там.

Как избавиться от мух и комаров

Гвоздика

Летающие насекомые, такие как мухи, ненавидят запах гвоздики. Чтобы воспользоваться ее репеллентными свойствами, просто поместите миску, наполненную сушеной гвоздикой, в места, часто посещаемые мухами.

Яблочный уксус

Запах яблочного уксуса привлекает мух и комаров. Смешайте в миске 3 столовые ложки яблочного уксуса и несколько капель жидкого мыла. Насекомых привлечет аромат, и они попадут в эту вязкую жидкую ловушку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от мух в жилище. Действенную ловушку легко изготовить своими руками.