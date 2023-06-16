Как мыть многоразовую бутылку для воды: многие делают это неправильно

Многоразовую бутылку для воды следует мыть после каждого использования, чтобы предотвратить накопление бактерий

Многоразовая бутылка для питья путешествует с обладателем повсюду — в транспорте, спортзале, кафе, на прогулке и т.д. Пожалуй, это самая часто используемая посуда для питья. Как только она опорожняется, ее ту же наполняют водой и продолжают использовать, игнорируя процесс должной очистки. Но если регулярно не вымывать бутылку для воды, это может привести к накоплению бактерий, плесени и других загрязнений.

Как часто нужно мыть многоразовую бутылку для воды

В идеале бутылку для воды нужно мыть после каждого использования. Если вы редко ее используете, можно мыть ее раз в несколько дней. В случае, если в бутылку для воды вы можете налить смузи, коктейль, или другую жидкость, крайне важно очистить бутылку сразу после того как вы ее опорожните.

Чем вымыть многоразовую бутылку для воды

Для ежедневной очистки мойте многоразовую бутылку для воды, как и любую другую посуду.

Тщательно промойте бутылку теплой водой, чтобы удалить оставшуюся жидкость и мусор. Вымойте все компоненты бутылочки (корпус, крышку и мундштук) горячей водой с моющим средством. Используйте щетку для бутылок, чтобы очистить внутреннюю часть. Промойте горячей водой, чтобы удалить остатки средства для мытья. Дайте бутылке полностью высохнуть на воздухе перед повторной сборкой.

Если вы какое-то время пренебрегали очисткой бутылки для воды, на ней, вероятно, скопились бактерии или грязь. Для удаления любых нежелательных веществ может потребоваться глубокая очистка.

Наполните бутылку горячей водой и добавьте столовую ложку пищевой соды. Оставьте бутылку замачиваться как минимум на час или на ночь, в зависимости от степени загрязнения.

После замачивания используйте щетку для бутылок или губку, чтобы почистить внутреннюю часть бутылки, уделяя особое внимание труднодоступным местам. Используйте зубную щетку, чтобы почистить мелкие детали бутылочки. Тщательно промойте бутылку. Дайте бутылке полностью высохнуть на воздухе перед повторной сборкой.

Как чистить соломинку

Как и корпус вашей бутылочки, многоразовые соломинки также могут содержать бактерии и микробы. После каждого использования вы должны промыть многоразовую соломинку под горячей водой, чтобы удалить остатки жидкости или мусора. Почистите соломинку внутри и снаружи с помощью щетки для очистки. Чтобы продезинфицировать соломинку, выполните следующие действия.

Смешайте одну часть воды с одной частью белого уксуса. Замочите соломинку в смеси на несколько минут. Промойте соломинку горячей водой. Дайте соломинке полностью высохнуть перед использованием.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как значительно ускорить охлаждение напитков в холодильнике.